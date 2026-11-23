Letztendlich ging es im SMI im SIX-Handel um 1,12 Prozent nach oben auf 14 735,64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,677 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,071 Prozent höher bei 14 582,51 Punkten, nach 14 572,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 778,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 543,81 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, betrug der SMI-Kurs 14 462,36 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der SMI bei 14 456,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SMI mit 12 632,67 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,23 Prozent. Bei 15 272,42 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,56 Prozent auf 68,32 CHF), Richemont (+ 3,20 Prozent auf 174,40 CHF), Sandoz (+ 3,11 Prozent auf 83,00 CHF), Galderma (+ 2,65 Prozent auf 187,70 CHF) und UBS (+ 2,60 Prozent auf 37,93 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Nestlé (-0,78 Prozent auf 84,88 CHF), Amrize (+ 0,18 Prozent auf 33,96 CHF), Novartis (+ 0,20 Prozent auf 128,02 CHF), Zurich Insurance (+ 0,25 Prozent auf 635,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,53 Prozent auf 150,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 791 419 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 342,372 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,50 zu Buche schlagen. Mit 7,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at