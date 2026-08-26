ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI-Performance
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26.08.2026 15:58:41
Handel in Zürich: SMI steigt am Nachmittag
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 14 554,15 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,671 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,158 Prozent auf 14 548,30 Punkte an der Kurstafel, nach 14 525,29 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 605,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 534,91 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,730 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 327,20 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 13 525,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der SMI einen Wert von 12 160,89 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 3,43 Prozent auf 73,60 CHF), Amrize (+ 3,31 Prozent auf 36,48 CHF), Givaudan (+ 1,96 Prozent auf 3 386,00 CHF), Richemont (+ 1,92 Prozent auf 190,65 CHF) und UBS (+ 1,69 Prozent auf 43,95 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Roche (-1,58 Prozent auf 367,90 CHF), Lonza (-1,11 Prozent auf 587,20 CHF), Novartis (-0,92 Prozent auf 127,16 CHF), Swisscom (-0,39 Prozent auf 638,50 CHF) und Alcon (+ 0,00 Prozent auf 58,72 CHF).
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 025 087 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 314,377 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,72 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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