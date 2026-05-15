Handel in Zürich: SMI steigt zum Start

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Freitag notiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,16 Prozent höher bei 13 234,10 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,566 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,248 Prozent höher bei 13 245,77 Punkten, nach 13 212,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 252,78 Punkte, das Tagestief hingegen 13 220,43 Zähler.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 219,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 13 600,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, betrug der SMI-Kurs 12 227,28 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,100 Prozent nach unten. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 2,05 Prozent auf 121,90 CHF), Alcon (+ 1,59 Prozent auf 50,40 CHF), Zurich Insurance (+ 1,49 Prozent auf 571,40 CHF), Swiss Life (+ 1,17 Prozent auf 847,40 CHF) und Nestlé (+ 0,59 Prozent auf 77,33 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-3,82 Prozent auf 78,10 CHF), Holcim (-2,10 Prozent auf 74,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 81,42 CHF), Amrize (-0,60 Prozent auf 39,76 CHF) und Richemont (-0,42 Prozent auf 155,90 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 040 535 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,431 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,86 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at