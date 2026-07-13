Handel in Zürich: SMI verbucht am Montagmittag Gewinne

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 14 244,93 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,666 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,069 Prozent auf 14 244,90 Punkte an der Kurstafel, nach 14 235,09 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 209,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 268,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 708,02 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.04.2026, den Wert von 13 145,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Stand von 11 937,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,53 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 1,37 Prozent auf 627,00 CHF), Partners Group (+ 0,88 Prozent auf 691,40 CHF), Swiss Re (+ 0,79 Prozent auf 133,65 CHF), Richemont (+ 0,69 Prozent auf 183,45 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,58 Prozent auf 206,70 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Sika (-1,47 Prozent auf 160,35 CHF), Logitech (-0,94 Prozent auf 81,84 CHF), Geberit (-0,73 Prozent auf 517,60 CHF), Amrize (-0,61 Prozent auf 40,93 CHF) und Givaudan (-0,55 Prozent auf 3 414,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 530 626 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 290,146 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at