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SMI-Performance 30.10.2026 12:26:50

Handel in Zürich: SMI verbucht mittags Zuschläge

Handel in Zürich: SMI verbucht mittags Zuschläge

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Freitag bewegt sich der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,40 Prozent fester bei 14 816,25 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,687 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,464 Prozent höher bei 14 825,31 Punkten in den Handel, nach 14 756,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 777,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 833,14 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 2,38 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 830,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der SMI noch bei 14 392,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 309,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,84 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 861,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 1,90 Prozent auf 84,38 CHF), Givaudan (+ 1,84 Prozent auf 3 988,00 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 153,35 CHF), Novartis (+ 1,24 Prozent auf 133,94 CHF) und Lonza (+ 1,22 Prozent auf 648,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Logitech (-3,99 Prozent auf 78,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,35 Prozent auf 71,40 CHF), UBS (-1,31 Prozent auf 39,19 CHF), Amrize (-0,70 Prozent auf 33,90 CHF) und Swiss Life (-0,27 Prozent auf 955,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 456 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 347,353 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 76,56 -3,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,02 0,65% Amrize
Givaudan AG 4 310,00 1,70% Givaudan AG
Logitech S.A. 85,50 -3,50% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 699,00 1,13% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 91,60 2,06% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 144,06 -0,28% Novartis AG
Partners Group AG 695,20 -0,52% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,85 -0,26% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 1 038,00 0,10% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 165,55 1,75% Swiss Re AG
UBS 42,68 -0,72% UBS

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SMI 14 810,66 0,36%

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