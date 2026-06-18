Handel in Zürich: SMI verbucht Verluste

Der SMI gibt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,30 Prozent auf 13 773,59 Punkte nach. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,620 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,133 Prozent auf 13 833,55 Punkte an der Kurstafel, nach 13 815,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 743,43 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 836,55 Zähler.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,488 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 240,70 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 12 765,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, lag der SMI bei 11 959,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,87 Prozent auf 86,98 CHF), UBS (+ 1,08 Prozent auf 40,43 CHF), Richemont (+ 1,04 Prozent auf 183,80 CHF), Sika (+ 0,72 Prozent auf 161,95 CHF) und Swisscom (+ 0,16 Prozent auf 629,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Partners Group (-2,47 Prozent auf 696,20 CHF), Alcon (-1,90 Prozent auf 51,54 CHF), Amrize (-1,67 Prozent auf 44,09 CHF), Holcim (-1,63 Prozent auf 76,26 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,46 Prozent auf 182,35 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 406 291 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 280,135 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at