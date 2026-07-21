Handel in Zürich: SMI verliert am Nachmittag

Der SMI wagt sich am zweiten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Der SMI gibt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,11 Prozent auf 14 239,32 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,676 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,340 Prozent auf 14 205,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14 254,36 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 322,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14 205,00 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 774,02 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, einen Stand von 13 134,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 936,89 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 7,49 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Novartis (+ 1,95 Prozent auf 125,50 CHF), Logitech (+ 1,74 Prozent auf 84,04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,29 Prozent auf 80,30 CHF), UBS (+ 0,43 Prozent auf 42,23 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,10 Prozent auf 207,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Alcon (-2,78 Prozent auf 55,18 CHF), Swiss Re (-2,18 Prozent auf 132,40 CHF), Geberit (-1,42 Prozent auf 512,00 CHF), Nestlé (-1,27 Prozent auf 84,64 CHF) und Givaudan (-1,26 Prozent auf 3 358,00 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 557 952 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 287,455 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at