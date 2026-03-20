Handel in Zürich: SMI verliert zum Ende des Freitagshandels

Am Freitag notierte der SMI via SIX schlussendlich 1,11 Prozent schwächer bei 12 320,99 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,527 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,559 Prozent auf 12 529,23 Punkte an der Kurstafel, nach 12 459,54 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 12 564,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 320,99 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 3,94 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.02.2026, wurde der SMI mit 13 859,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SMI mit 13 171,85 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.03.2025, den Stand von 13 097,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,99 Prozent abwärts. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 320,99 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 1,69 Prozent auf 63,66 CHF), Sika (+ 0,44 Prozent auf 126,90 CHF), Geberit (-0,30 Prozent auf 525,60 CHF), Richemont (-0,53 Prozent auf 130,40 CHF) und UBS (-0,65 Prozent auf 29,08 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swisscom (-2,48 Prozent auf 687,00 CHF), Alcon (-2,12 Prozent auf 58,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,10 Prozent auf 64,46 CHF), Kühne + Nagel International (-2,05 Prozent auf 167,00 CHF) und Logitech (-1,72 Prozent auf 69,90 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 20 350 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,339 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at