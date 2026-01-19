Handel in Zürich: SMI zeigt sich mittags schwächer

Der SMI zeigt sich am Montagmittag in Rot.

Am Montag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 1,14 Prozent leichter bei 13 260,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,557 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,857 Prozent auf 13 298,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13 413,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 254,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 356,35 Zählern.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bewegte sich der SMI bei 13 171,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SMI auf 12 644,49 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Stand von 11 990,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,096 Prozent. Bei 13 528,67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 13 137,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Swisscom (+ 1,18 Prozent auf 602,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,17 Prozent auf 578,20 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 115,58 CHF), Swiss Life (-0,37 Prozent auf 868,20 CHF) und Swiss Re (-0,55 Prozent auf 126,45 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Alcon (-4,13 Prozent auf 61,32 CHF), Richemont (-3,56 Prozent auf 155,60 CHF), Kühne + Nagel International (-2,76 Prozent auf 179,35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,60 Prozent auf 60,00 CHF) und Sonova (-2,52 Prozent auf 212,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 200 364 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 298,973 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

