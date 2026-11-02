Handel in Zürich: SMI zeigt sich mittags schwächer

Der SMI zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Am Montag tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,21 Prozent schwächer bei 14 779,87 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,709 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,621 Prozent tiefer bei 14 718,69 Punkten, nach 14 810,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 703,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 793,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der SMI bei 13 660,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SMI mit 14 346,14 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 234,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 861,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,09 Prozent auf 70,40 CHF), Logitech (+ 1,89 Prozent auf 79,74 CHF), Amrize (+ 1,57 Prozent auf 34,38 CHF), Geberit (+ 1,36 Prozent auf 582,40 CHF) und Sika (+ 1,12 Prozent auf 181,10 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Roche (-1,31 Prozent auf 398,10 CHF), Novartis (-1,21 Prozent auf 132,16 CHF), Zurich Insurance (-0,48 Prozent auf 622,60 CHF), Swiss Re (-0,26 Prozent auf 152,95 CHF) und Galderma (-0,05 Prozent auf 192,75 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 766 784 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348,709 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,12 erwartet. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at