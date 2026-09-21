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SIX-Handel im Fokus 21.09.2026 17:58:50

Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

So bewegte sich der SMI am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 1,23 Prozent höher bei 13 956,58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,559 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,615 Prozent auf 13 871,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13 786,72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 983,56 Punkte, das Tagestief hingegen 13 849,68 Zähler.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 456,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 774,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der SMI 12 109,67 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 3,72 Prozent auf 3 370,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,65 Prozent auf 82,14 CHF), Roche (+ 2,24 Prozent auf 364,80 CHF), Galderma (+ 1,96 Prozent auf 161,25 CHF) und Logitech (+ 1,88 Prozent auf 84,62 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Geberit (-1,37 Prozent auf 531,60 CHF), Holcim (-0,44 Prozent auf 67,26 CHF), Alcon (-0,26 Prozent auf 53,52 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 169,15 CHF) und UBS (+ 0,48 Prozent auf 41,75 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 387 902 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,430 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 7,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,20 3,10% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,80 0,18% Alcon AG
Galderma 171,40 2,27% Galderma
Geberit AG (N) 564,60 -0,95% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 579,00 4,16% Givaudan AG
Holcim AG 71,44 0,03% Holcim AG
Logitech S.A. 90,24 3,13% Logitech S.A.
Partners Group AG 654,20 0,99% Partners Group AG
Richemont 179,30 0,36% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,45 2,66% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 147,80 0,68% Swiss Re AG
UBS 44,27 0,82% UBS

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