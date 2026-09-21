Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SIX-Handel im Fokus
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21.09.2026 17:58:50
Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester
Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 1,23 Prozent höher bei 13 956,58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,559 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,615 Prozent auf 13 871,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13 786,72 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 13 983,56 Punkte, das Tagestief hingegen 13 849,68 Zähler.
SMI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 456,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der SMI einen Stand von 13 774,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der SMI 12 109,67 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SMI-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 3,72 Prozent auf 3 370,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,65 Prozent auf 82,14 CHF), Roche (+ 2,24 Prozent auf 364,80 CHF), Galderma (+ 1,96 Prozent auf 161,25 CHF) und Logitech (+ 1,88 Prozent auf 84,62 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Geberit (-1,37 Prozent auf 531,60 CHF), Holcim (-0,44 Prozent auf 67,26 CHF), Alcon (-0,26 Prozent auf 53,52 CHF), Richemont (+ 0,18 Prozent auf 169,15 CHF) und UBS (+ 0,48 Prozent auf 41,75 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 387 902 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,430 Mrd. Euro.
SMI-Fundamentaldaten im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 7,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|Holcim Hold
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Aktien in diesem Artikel
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