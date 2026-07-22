Handel in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Schlussendlich schloss der SMI nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 14 315,88 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,663 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 271,70 Zählern und damit 0,186 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 298,26 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 14 250,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 427,22 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,471 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 848,51 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Wert von 13 067,63 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 11 893,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,07 Prozent. 14 464,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 86,17 CHF), Amrize (+ 1,51 Prozent auf 40,32 CHF), Logitech (+ 1,04) Prozent auf 85,34 CHF), Sika (+ 1,03 Prozent auf 157,60 CHF) und UBS (+ 0,70 Prozent auf 42,89 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Lonza (-4,89 Prozent auf 536,40 CHF), Alcon (-1,65 Prozent auf 54,90 CHF), Richemont (-1,11 Prozent auf 195,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,86 Prozent auf 208,00 CHF) und Partners Group (-0,77 Prozent auf 672,20 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 172 511 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 284,627 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,11 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at