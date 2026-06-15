Handel in Zürich: SMI zum Start auf grünem Terrain

Der SMI bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:11 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 1,17 Prozent auf 13 868,33 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,612 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,971 Prozent höher bei 13 841,13 Punkten, nach 13 708,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 871,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 840,21 Punkten.

SMI seit Jahresbeginn

Der SMI lag noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 13 220,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 12 839,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Wert von 12 146,02 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 4,48 Prozent auf 162,10 CHF), Amrize (+ 3,88 Prozent auf 43,59 CHF), Partners Group (+ 3,41 Prozent auf 721,60 CHF), Holcim (+ 3,30 Prozent auf 77,02 CHF) und Geberit (+ 3,14 Prozent auf 525,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-0,76 Prozent auf 651,50 CHF), Roche (-0,27 Prozent auf 329,10 CHF), Novartis (+ 0,05 Prozent auf 122,14 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 196,25 CHF) und Nestlé (+ 0,40 Prozent auf 80,13 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 765 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 6,74 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at