Handel in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Am Mittwoch gewinnt der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,27 Prozent auf 10 983,82 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,240 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,211 Prozent stärker bei 10 976,80 Punkten, nach 10 953,70 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10 971,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 986,77 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,064 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, notierte der SMI bei 10 956,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wurde der SMI auf 11 142,65 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, lag der SMI bei 10 126,43 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 0,047 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,90 Prozent auf 62,46 CHF), Roche (+ 1,81 Prozent auf 253,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,56) Prozent auf 32,23 CHF), Sika (+ 0,48 Prozent auf 230,40 CHF) und Alcon (+ 0,40 Prozent auf 70,78 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,07 Prozent auf 257,90 CHF), Swiss Re (-0,78 Prozent auf 93,86 CHF), Swiss Life (-0,70 Prozent auf 570,20 CHF), Zurich Insurance (-0,54 Prozent auf 421,20 CHF) und Sonova (-0,36 Prozent auf 219,30 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 200 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 286,189 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

