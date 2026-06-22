Handel in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels in Rot

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 13 742,63 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,611 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,128 Prozent tiefer bei 13 756,39 Punkten in den Handel, nach 13 774,02 Punkten am Vortag.

Bei 13 767,60 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 742,62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der SMI 13 503,21 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 12 320,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Stand von 11 871,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,74 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 1,34 Prozent auf 505,40 CHF), Novartis (+ 0,24 Prozent auf 118,58 CHF), Zurich Insurance (+ 0,14 Prozent auf 577,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,09 Prozent auf 87,18 CHF) und Swiss Life (+ 0,07 Prozent auf 878,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Holcim (-1,33 Prozent auf 75,90 CHF), Geberit (-1,06 Prozent auf 521,00 CHF), Sika (-0,98 Prozent auf 162,05 CHF), Amrize (-0,80 Prozent auf 43,26 CHF) und Nestlé (-0,74 Prozent auf 78,20 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 193 581 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,831 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,91 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at