Handel in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montag fort.

Der SMI springt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent auf 14 404,11 Punkte an. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,664 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,139 Prozent auf 14 379,70 Punkte an der Kurstafel, nach 14 399,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 411,15 Punkte, das Tagestief hingegen 14 378,68 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der SMI 14 346,14 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 542,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 12 187,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,73 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 0,75 Prozent auf 36,17 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,68 Prozent auf 221,40 CHF), Geberit (+ 0,59 Prozent auf 581,20 CHF), Alcon (+ 0,59 Prozent auf 58,24 CHF) und Swisscom (+ 0,56 Prozent auf 632,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Partners Group (-0,45 Prozent auf 746,00 CHF), UBS (-0,45 Prozent auf 44,33 CHF), Roche (-0,45 Prozent auf 357,10 CHF), Logitech (-0,30 Prozent auf 79,64 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,27 Prozent auf 79,88 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 185 555 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 304,414 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at