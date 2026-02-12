Handel in Zürich: So bewegt sich der SMI am Nachmittag

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 13 580,38 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,593 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,375 Prozent auf 13 597,94 Punkte an der Kurstafel, nach 13 547,08 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 603,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13 532,57 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,487 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 13 426,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 793,74 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Stand von 12 713,90 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,51 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 13 603,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 941,92 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 2,40 Prozent auf 61,56 CHF), Swiss Re (+ 1,60 Prozent auf 129,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,21 Prozent auf 70,36 CHF), UBS (+ 1,20 Prozent auf 32,96 CHF) und Richemont (+ 0,91 Prozent auf 161,55 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Holcim (-6,27 Prozent auf 72,02 CHF), Logitech (-4,98 Prozent auf 68,26 CHF), Givaudan (-0,78 Prozent auf 3 057,00 CHF), Lonza (-0,28 Prozent auf 505,40 CHF) und Geberit (-0,19 Prozent auf 634,40 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 929 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 305,158 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,16 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at