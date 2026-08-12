Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Index im Fokus
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12.08.2026 16:00:32
Handel in Zürich: So bewegt sich der SMI am Nachmittag
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,86 Prozent schwächer bei 14 449,42 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,692 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,152 Prozent auf 14 553,14 Punkte an der Kurstafel, nach 14 575,25 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 555,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 14 413,15 Einheiten.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,857 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 14 235,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13 119,53 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 12.08.2025, einen Stand von 11 886,41 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,07 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.
Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,05 Prozent auf 201,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,96 Prozent auf 84,26 CHF), Holcim (+ 0,81 Prozent auf 72,18 CHF), Sika (+ 0,57 Prozent auf 194,65 CHF) und UBS (+ 0,21 Prozent auf 43,74 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Alcon (-3,50 Prozent auf 58,92 CHF), Richemont (-2,68 Prozent auf 194,65 CHF), Lonza (-2,02 Prozent auf 563,80 CHF), Roche (-1,60 Prozent auf 363,00 CHF) und Novartis (-1,51 Prozent auf 123,96 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1 426 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 317,007 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,88
|-0,22%
|Alcon AG
|63,74
|0,41%
|Holcim AG
|76,56
|0,26%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|224,10
|0,00%
|Lonza AG (N)
|611,60
|-0,03%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,45
|-0,01%
|Novartis AG
|131,30
|0,03%
|Partners Group AG
|774,00
|0,05%
|Richemont
|208,90
|0,00%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|387,24
|0,11%
|Sika AG
|202,60
|-0,34%
|Swiss Re AG
|147,50
|0,00%
|UBS
|46,47
|0,02%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 475,13
|0,18%
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