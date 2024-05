Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell

Um 15:39 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,43 Prozent auf 15 955,74 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,942 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,427 Prozent fester bei 15 955,39 Punkten in den Handel, nach 15 887,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 15 982,67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 919,73 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,68 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 862,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, betrug der SPI-Kurs 14 798,96 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der SPI einen Wert von 15 186,96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 9,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 982,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 12,75 Prozent auf 0,08 CHF), HOCHDORF (+ 9,40 Prozent auf 7,68 CHF), SHL Telemedicine (+ 9,23 Prozent auf 4,85 CHF), Curatis (+ 5,13 Prozent auf 8,20 CHF) und Roche (+ 3,78 Prozent auf 236,10 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Peach Property Group (-4,26 Prozent auf 9,88 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-4,04 Prozent auf 15,45 CHF), Groupe Minoteries SA (-3,70 Prozent auf 260,00 CHF), Zehnder A (-3,46 Prozent auf 58,60 CHF) und Burkhalter (-2,82 Prozent auf 96,40 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 46 213 242 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 246,550 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at