Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Dienstagnachmittag

Der SMI kommt heute nicht vom Fleck.

Der SMI erhöht sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,07 Prozent auf 13 858,58 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,614 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,374 Prozent tiefer bei 13 796,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 848,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 885,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 779,96 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 503,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der SMI noch bei 12 389,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 854,96 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,61 Prozent zu. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 3,16 Prozent auf 516,20 CHF), Novartis (+ 2,18 Prozent auf 122,90 CHF), Alcon (+ 1,97 Prozent auf 53,82 CHF), Roche (+ 1,51 Prozent auf 323,40 CHF) und Nestlé (+ 1,19 Prozent auf 79,94 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,39 Prozent auf 85,56 CHF), Logitech (-2,70 Prozent auf 84,18 CHF), Amrize (-2,44 Prozent auf 42,85 CHF), Holcim (-2,09 Prozent auf 74,84 CHF) und Sika (-2,08 Prozent auf 160,20 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 500 926 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 275,396 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at