Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Index-Performance im Fokus
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02.11.2026 15:58:46
Handel in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagnachmittag
Am Montag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,15 Prozent schwächer bei 20 815,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,639 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,554 Prozent auf 20 731,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 847,01 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 20 731,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 844,62 Punkten lag.
SPI auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 02.10.2026, lag der SPI noch bei 19 397,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SPI bei 20 161,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der SPI 16 982,04 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 918,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 11,27 Prozent auf 34,55 CHF), Autoneum (+ 8,94 Prozent auf 129,20 CHF), Medartis (+ 7,31 Prozent auf 104,20 CHF), DocMorris (+ 6,14 Prozent auf 16,26 CHF) und MCH (+ 5,45 Prozent auf 6,58 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil ASMALLWORLD (-25,00 Prozent auf 1,05 CHF), Arbonia (-13,63 Prozent auf 3,58 CHF), Cembra Money Bank (-7,29 Prozent auf 82,65 CHF), OC Oerlikon (-5,95 Prozent auf 5,06 CHF) und Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,02 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 449 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 355,452 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|-4,55%
|Arbonia AG
|3,90
|-12,06%
|ASMALLWORLD AG
|1,13
|-19,86%
|Autoneum AG
|141,20
|11,18%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|37,65
|9,61%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 306,00
|1,16%
|Bellevue AG
|7,26
|0,83%
|Cembra Money Bank AG
|90,10
|-7,02%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|17,65
|6,84%
|EvoNext Holdings AG
|2,50
|2,46%
|MCH
|7,10
|6,61%
|Medartis Holding AG
|104,40
|7,52%
|OC Oerlikon Corporation AG
|5,50
|-6,46%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|441,00
|-1,30%
|UBS
|43,04
|0,84%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 843,63
|-0,02%
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