Handel in Zürich: So performt der SMI am Nachmittag

Der SMI gibt sich heute schwächer.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 15:40 Uhr 2,79 Prozent auf 13 448,05 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,673 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,50 Prozent auf 13 625,95 Punkte an der Kurstafel, nach 13 834,10 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 359,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 645,51 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 13 372,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der SMI bei 12 858,33 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 03.03.2025, einen Stand von 13 166,68 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,52 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (-0,85 Prozent auf 70,10 CHF), Swisscom (-0,91 Prozent auf 710,50 CHF), Alcon (-1,41 Prozent auf 64,42 CHF), Lonza (-1,66 Prozent auf 521,40 CHF) und Novartis (-1,83 Prozent auf 127,58 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Zurich Insurance (-6,57 Prozent auf 537,20 CHF), Swiss Life (-5,39 Prozent auf 821,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,73 Prozent auf 67,30 CHF), Richemont (-4,52 Prozent auf 141,55 CHF) und UBS (-4,40 Prozent auf 30,43 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 444 015 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 316,416 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at