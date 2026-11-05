SMI

14 796,50
-171,23
-1,14 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index im Fokus 05.11.2026 15:58:51

Handel in Zürich: So performt der SMI nachmittags

Handel in Zürich: So performt der SMI nachmittags

Der SMI macht am vierten Tag der Woche Gewinne.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 15:39 Uhr via SIX 0,24 Prozent höher bei 15 058,75 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,708 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,255 Prozent stärker bei 15 061,17 Punkten, nach 15 022,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 995,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 092,56 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,31 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 13 703,53 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 14 551,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 363,53 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,67 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 092,56 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,73 Prozent auf 75,34 CHF), Sika (+ 2,25 Prozent auf 190,60 CHF), Swiss Re (+ 2,08 Prozent auf 159,35 CHF), Amrize (+ 1,85 Prozent auf 36,35 CHF) und Sandoz (+ 1,83 Prozent auf 83,64 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-2,58 Prozent auf 80,88 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,44 Prozent auf 68,74 CHF), Roche (-0,88 Prozent auf 392,40 CHF), UBS (-0,29 Prozent auf 41,16 CHF) und Novartis (-0,01 Prozent auf 134,24 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 405 240 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 339,281 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,28 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 0,44% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 37,54 -1,03% Amrize
Holcim AG 79,68 -0,10% Holcim AG
Logitech S.A. 86,64 -1,19% Logitech S.A.
Novartis AG 145,66 0,59% Novartis AG
Partners Group AG 729,60 0,55% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,73 0,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 91,10 0,62% Sandoz
Sika AG 202,50 -0,30% Sika AG
Swiss Re AG 166,00 -3,57% Swiss Re AG
UBS 42,91 -0,74% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 796,50 -1,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen