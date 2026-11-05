Handel in Zürich: So performt der SMI nachmittags

Der SMI macht am vierten Tag der Woche Gewinne.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 15:39 Uhr via SIX 0,24 Prozent höher bei 15 058,75 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,708 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,255 Prozent stärker bei 15 061,17 Punkten, nach 15 022,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 995,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 092,56 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,31 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 13 703,53 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 14 551,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 363,53 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 13,67 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 092,56 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,73 Prozent auf 75,34 CHF), Sika (+ 2,25 Prozent auf 190,60 CHF), Swiss Re (+ 2,08 Prozent auf 159,35 CHF), Amrize (+ 1,85 Prozent auf 36,35 CHF) und Sandoz (+ 1,83 Prozent auf 83,64 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Logitech (-2,58 Prozent auf 80,88 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,44 Prozent auf 68,74 CHF), Roche (-0,88 Prozent auf 392,40 CHF), UBS (-0,29 Prozent auf 41,16 CHF) und Novartis (-0,01 Prozent auf 134,24 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 405 240 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 339,281 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,28 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at