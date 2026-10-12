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WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Marktbericht 12.10.2026 15:58:51

Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell

Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,39 Prozent auf 19 619,63 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,446 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,305 Prozent stärker bei 19 602,34 Punkten in den Handel, nach 19 542,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 579,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 639,48 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 19 454,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20 023,15 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 17 212,17 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit EvoNext (+ 11,87 Prozent auf 2,45 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,25 Prozent auf 0,85 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,90 Prozent auf 0,15 CHF), Idorsia (+ 4,76 Prozent auf 4,40 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,95 Prozent auf 7,89 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-7,61 Prozent auf 18,20 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,69 Prozent auf 5,30 CHF), Schlatter Industries (-6,36 Prozent auf 20,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,27 Prozent auf 49,30 CHF) und Adecco SA (-6,12 Prozent auf 22,38 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 127 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 313,425 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adecco SA 23,90 -6,86% Adecco SA
ASMALLWORLD AG 0,80 5,26% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 116,00 -2,02% Barry Callebaut AG (N)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,74 -5,90% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 18,20 -7,61% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,58 10,26% EvoNext Holdings AG
Idorsia AG 4,69 4,13% Idorsia AG
MindMaze Therapeutics 0,16 -1,27% MindMaze Therapeutics
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 8,54 5,17% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,40 0,86% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 20,60 -6,36% Schlatter Industries AG
UBS 42,97 0,02% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,20 -3,27% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 648,37 0,54%

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