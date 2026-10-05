Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|SPI im Blick
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05.10.2026 12:26:45
Handel in Zürich: So steht der SPI aktuell
Der SPI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,45 Prozent auf 19 483,81 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,418 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,260 Prozent auf 19 447,60 Punkte an der Kurstafel, nach 19 397,24 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 19 529,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 398,62 Einheiten.
SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, mit 20 206,24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 20 326,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 17 208,77 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,81 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Bystronic (ex Conzzeta) (+ 5,37 Prozent auf 137,40 CHF), Tecan (N) (+ 4,33 Prozent auf 241,20 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,60 Prozent auf 0,02 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 3,43 Prozent auf 54,30 CHF) und GAM (+ 2,90 Prozent auf 0,07 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Curatis (-8,57 Prozent auf 16,00 CHF), BVZ (-5,10 Prozent auf 1 490,00 CHF), Feintool International (-4,58 Prozent auf 11,45 CHF), DocMorris (-3,98 Prozent auf 12,30 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,57 Prozent auf 7,83 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 895 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 305,175 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SPI-Titel
In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Tecan (N)
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|9,09%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 116,00
|-2,02%
|BVZ AG
|1 530,00
|-2,55%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|134,00
|-2,76%
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|56,80
|0,18%
|Curatis AG
|16,00
|-8,57%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|13,46
|-2,89%
|EvoNext Holdings AG
|2,34
|2,63%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|12,40
|-1,59%
|GAM AG
|0,07
|9,61%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|8,38
|-3,01%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|383,40
|0,21%
|Tecan (N)
|262,60
|5,63%
|UBS
|42,91
|1,18%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|19 458,05
|0,31%
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