WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068

Handel in Zürich: So steht der SPI am Montagmittag

In Zürich ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,05 Prozent fester bei 18 647,14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,459 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 18 641,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 638,05 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 624,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 690,89 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der SPI noch bei 18 502,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SPI bei 16 974,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der SPI 16 709,95 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 9,92 Prozent auf 0,14 CHF), Idorsia (+ 6,25 Prozent auf 3,83 CHF), Gurit (+ 5,74 Prozent auf 24,85 CHF), Implenia (+ 4,03 Prozent auf 77,40 CHF) und StarragTornos (+ 3,45 Prozent auf 33,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-17,65 Prozent auf 42,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Curatis (-8,81 Prozent auf 15,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,26 Prozent auf 46,00 CHF) und ASMALLWORLD (-6,90 Prozent auf 0,68 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 998 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 316,650 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,74 -3,92% ASMALLWORLD AG
Curatis AG 15,00 -8,81% Curatis AG
Evolva Holding AG 0,85 0,95% Evolva Holding AG
GAM AG 0,14 0,29% GAM AG
Gurit Holding AG 26,45 3,12% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 7,35 6,52% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 4,25 8,32% Idorsia AG
Implenia AG 83,50 2,83% Implenia AG
Kudelski S.A. (I) 1,31 1,16% Kudelski S.A. (I)
Perrot Duval SA 42,00 -17,65% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397,20 -0,05% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
StarragTornos Holding 33,00 3,45% StarragTornos Holding
UBS 36,57 -1,53% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 53,50 3,88% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 668,72 0,16%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

