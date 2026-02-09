StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Index-Performance im Fokus
|
09.02.2026 12:27:00
Handel in Zürich: So steht der SPI am Montagmittag
Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,05 Prozent fester bei 18 647,14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,459 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 18 641,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 638,05 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 624,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 690,89 Punkten lag.
SPI auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der SPI noch bei 18 502,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SPI bei 16 974,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der SPI 16 709,95 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Die Top-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 9,92 Prozent auf 0,14 CHF), Idorsia (+ 6,25 Prozent auf 3,83 CHF), Gurit (+ 5,74 Prozent auf 24,85 CHF), Implenia (+ 4,03 Prozent auf 77,40 CHF) und StarragTornos (+ 3,45 Prozent auf 33,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-17,65 Prozent auf 42,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Curatis (-8,81 Prozent auf 15,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,26 Prozent auf 46,00 CHF) und ASMALLWORLD (-6,90 Prozent auf 0,68 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 998 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 316,650 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu StarragTornos Holding
|
12:27
|Handel in Zürich: So steht der SPI am Montagmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
14.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
Aktien in diesem Artikel
|ASMALLWORLD AG
|0,74
|-3,92%
|Curatis AG
|15,00
|-8,81%
|Evolva Holding AG
|0,85
|0,95%
|GAM AG
|0,14
|0,29%
|Gurit Holding AG
|26,45
|3,12%
|Highlight Event and Entertainment AG
|7,35
|6,52%
|Idorsia AG
|4,25
|8,32%
|Implenia AG
|83,50
|2,83%
|Kudelski S.A. (I)
|1,31
|1,16%
|Perrot Duval SA
|42,00
|-17,65%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|397,20
|-0,05%
|StarragTornos Holding
|33,00
|3,45%
|UBS
|36,57
|-1,53%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|53,50
|3,88%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 668,72
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.