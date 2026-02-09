Handel in Zürich: So steht der SPI am Montagmittag

Am Montag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,05 Prozent fester bei 18 647,14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,459 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 18 641,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 638,05 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 624,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 690,89 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der SPI noch bei 18 502,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SPI bei 16 974,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der SPI 16 709,95 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 708,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 9,92 Prozent auf 0,14 CHF), Idorsia (+ 6,25 Prozent auf 3,83 CHF), Gurit (+ 5,74 Prozent auf 24,85 CHF), Implenia (+ 4,03 Prozent auf 77,40 CHF) und StarragTornos (+ 3,45 Prozent auf 33,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-17,65 Prozent auf 42,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Curatis (-8,81 Prozent auf 15,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,26 Prozent auf 46,00 CHF) und ASMALLWORLD (-6,90 Prozent auf 0,68 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 998 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 316,650 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

