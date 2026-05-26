Handel in Zürich: SPI am Dienstagmittag mit Gewinnen

Mit dem SPI geht es am Mittag aufwärts.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent höher bei 19 123,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,427 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,801 Prozent stärker bei 19 204,69 Punkten in den Handel, nach 19 052,12 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 108,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 222,59 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Stand von 18 597,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, lag der SPI noch bei 19 151,61 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 26.05.2025, mit 16 950,37 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,83 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit LEM (+ 20,88 Prozent auf 396,50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 4,87 Prozent auf 18,94 CHF), Julius Bär (+ 4,07 Prozent auf 65,96 CHF), lastminutecom (+ 3,78 Prozent auf 12,35 CHF) und Xlife Sciences (+ 3,77 Prozent auf 22,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ams-OSRAM (-5,04 Prozent auf 21,84 CHF), GAM (-3,83 Prozent auf 0,07 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-3,70 Prozent auf 13,00 CHF), Kudelski (-3,60 Prozent auf 1,21 CHF) und Phoenix Mecano (-2,56 Prozent auf 418,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 461 512 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 295,926 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at