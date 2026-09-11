Handel in Zürich: SPI am Freitagmittag in der Gewinnzone

Am Freitag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,60 Prozent stärker bei 19 526,01 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,398 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,243 Prozent fester bei 19 457,46 Punkten in den Handel, nach 19 410,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 526,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19 445,02 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 2,33 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der SPI bei 20 511,96 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 19 077,88 Punkten bewertet. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 17 048,42 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,04 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Gurit (+ 4,53 Prozent auf 60,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,89 Prozent auf 53,40 CHF), Kudelski (+ 3,16 Prozent auf 1,31 CHF), Perrot Duval SA (+ 2,73 Prozent auf 113,00 CHF) und Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) (+ 2,67 Prozent auf 1 155,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Ypsomed (-6,29 Prozent auf 357,40 CHF), Feintool International (-4,90 Prozent auf 11,65 CHF), Adval Tech (-4,72 Prozent auf 40,40 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,11 Prozent auf 0,17 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 012 483 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 300,243 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at