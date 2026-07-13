Handel in Zürich: SPI am Mittag in der Gewinnzone

Der SPI kommt am ersten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,03 Prozent aufwärts auf 20 030,00 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,483 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,052 Prozent auf 20 012,76 Punkte an der Kurstafel, nach 20 023,15 Punkten am Vortag.

Bei 19 982,26 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 049,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der SPI bei 19 326,92 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 18 452,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 16 628,85 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,80 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit DocMorris (+ 13,29 Prozent auf 9,72 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,89 Prozent auf 5,70 CHF), Edisun Power Europe (+ 6,44 Prozent auf 69,40 CHF), Adecco SA (+ 4,15 Prozent auf 18,09 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,40 Prozent auf 54,80 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen EvoNext (-11,76 Prozent auf 1,95 CHF), ASMALLWORLD (-8,00 Prozent auf 0,58 CHF), BVZ (-6,91 Prozent auf 1 750,00 CHF), Adval Tech (-3,95 Prozent auf 43,80 CHF) und Feintool International (-3,45 Prozent auf 9,52 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 756 040 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,939 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at