Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,08 Prozent fester bei 18 881,87 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,371 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,276 Prozent auf 18 815,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 867,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 903,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 741,07 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,78 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, lag der SPI bei 18 765,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 097,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der SPI einen Stand von 17 036,87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Adval Tech (+ 9,50 Prozent auf 43,80 CHF), Ypsomed (+ 6,77 Prozent auf 325,00 CHF), Curatis (+ 6,64 Prozent auf 22,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,40 Prozent auf 21,94 CHF) und ASMALLWORLD (+ 6,03 Prozent auf 0,62 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Schlatter Industries (-4,76 Prozent auf 18,00 CHF), EvoNext (-3,44 Prozent auf 1,27 CHF), Xlife Sciences (-3,32 Prozent auf 20,40 CHF), MindMaze Therapeutics (-2,86 Prozent auf 0,41 CHF) und Phoenix Mecano (-2,74 Prozent auf 426,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 838 689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 285,954 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at