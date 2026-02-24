Handel in Zürich: SPI am Nachmittag fester

Der SPI befindet sich am Dienstag im Aufwind.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,98 Prozent höher bei 19 238,52 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,524 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,167 Prozent leichter bei 19 019,70 Punkten in den Handel, nach 19 051,52 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 238,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 019,70 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 221,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der SPI 17 386,54 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der SPI einen Stand von 17 144,50 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5,46 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 238,83 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell OC Oerlikon (+ 13,67 Prozent auf 4,32 CHF), Orior (+ 11,70 Prozent auf 11,84 CHF), Rieter (+ 6,91 Prozent auf 3,56 CHF), Barry Callebaut (+ 6,25 Prozent auf 1 530,00 CHF) und ams-OSRAM (+ 4,61 Prozent auf 8,96 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-11,76 Prozent auf 0,11 CHF), Bellevue (-10,97 Prozent auf 9,66 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,39 Prozent auf 0,79 CHF), Evolva (-7,01 Prozent auf 0,90 CHF) und Galenica (-6,73 Prozent auf 94,95 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 678 110 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 329,155 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 79,95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

