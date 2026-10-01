Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,69 Prozent leichter bei 19 476,40 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,417 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,806 Prozent auf 19 453,97 Punkte an der Kurstafel, nach 19 612,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 19 332,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 566,97 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bewegte sich der SPI bei 20 149,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der SPI 19 917,53 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, notierte der SPI bei 17 008,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,77 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 6,57 Prozent auf 0,07 CHF), EvoNext (+ 5,29 Prozent auf 2,19 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,09 Prozent auf 8,46 CHF), Cicor Technologies (+ 4,44 Prozent auf 141,20 CHF) und ASMALLWORLD (+ 4,17 Prozent auf 0,75 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-12,00 Prozent auf 4,40 CHF), Schlatter Industries (-5,00 Prozent auf 19,00 CHF), Calida (-4,98 Prozent auf 14,12 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-4,13 Prozent auf 15,10 CHF) und Curatis (-3,75 Prozent auf 17,95 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 361 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,773 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2026 präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at