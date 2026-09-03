Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|Index-Bewegung
|
03.09.2026 09:28:52
Handel in Zürich: SPI beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
Der SPI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent auf 20 172,49 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 173,69 Zählern und damit 0,050 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20 183,85 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 184,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20 169,09 Punkten.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,325 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der SPI mit 20 208,44 Punkten berechnet. Der SPI stand vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 18 739,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 890,31 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 5,00 Prozent auf 0,63 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 2,92 Prozent auf 31,70 CHF), Idorsia (+ 2,31 Prozent auf 5,32 CHF), Arbonia (+ 2,12 Prozent auf 4,59 CHF) und Givaudan (+ 1,78 Prozent auf 3 262,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), IVF HARTMANN (-4,20 Prozent auf 125,50 CHF), Xlife Sciences (-3,35 Prozent auf 13,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,09 Prozent auf 50,20 CHF) und Feintool International (-2,82 Prozent auf 12,05 CHF).
SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 183 940 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 302,528 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Arbonia AG
|4,71
|0,32%
|ASMALLWORLD AG
|0,57
|0,88%
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|31,70
|-0,78%
|Curatis AG
|20,90
|0,00%
|EvoNext Holdings AG
|2,42
|0,00%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|12,70
|0,00%
|Givaudan AG
|3 497,00
|2,79%
|Idorsia AG
|5,50
|-0,18%
|IVF HARTMANN AG
|137,50
|-0,36%
|Logitech S.A.
|87,10
|1,04%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|392,40
|2,67%
|SHL Telemedicine
|1,02
|-4,67%
|UBS
|47,72
|0,74%
|Xlife Sciences AG
|13,20
|-1,86%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|52,00
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 224,00
|0,20%
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