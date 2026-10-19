Handel in Zürich: SPI beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Montagmorgen.

Am Montag sinkt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,43 Prozent auf 20 201,08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,550 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,395 Prozent auf 20 208,76 Punkte an der Kurstafel, nach 20 288,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 201,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 229,27 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der SPI bei 19 514,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SPI einen Stand von 20 156,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 361,83 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,74 Prozent zu Buche. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 9,09 Prozent auf 1,08 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,57 Prozent auf 0,02 CHF), ams-OSRAM (+ 1,91 Prozent auf 18,17 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 1,54 Prozent auf 52,70 CHF) und GAM (+ 1,54 Prozent auf 0,07 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-3,56 Prozent auf 4,34 CHF), BioVersys (-2,76 Prozent auf 24,70 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,62 Prozent auf 31,55 CHF), Ascom (-2,43 Prozent auf 5,61 CHF) und Schlatter Industries (-1,92 Prozent auf 20,40 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 137 728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 330,912 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at