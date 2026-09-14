Handel in Zürich: SPI bewegt sich im Plus

Am Montag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 1,04 Prozent stärker bei 19 655,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,380 Prozent auf 19 528,13 Punkte an der Kurstafel, nach 19 454,12 Punkten am Vortag.

Bei 19 689,32 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 528,13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Der SPI wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Stand von 20 310,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 19 326,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 16 945,18 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,75 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Roche (+ 6,33 Prozent auf 366,00 CHF), Roche (+ 5,84 Prozent auf 373,20 CHF), Temenos (+ 4,24) Prozent auf 71,35 CHF), Calida (+ 3,87 Prozent auf 13,94 CHF) und Lindt (+ 3,68 Prozent auf 8 730,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil EvoNext (-11,11 Prozent auf 2,00 CHF), ams-OSRAM (-9,97 Prozent auf 16,43 CHF), Comet (-8,68 Prozent auf 313,40 CHF), Cicor Technologies (-8,53 Prozent auf 122,20 CHF) und BELIMO (-7,58 Prozent auf 762,50 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 262 419 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 296,486 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 11,77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at