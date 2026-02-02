Gurit Aktie

WKN DE: A3DHG2 / ISIN: CH1173567111

SPI-Performance im Blick 02.02.2026 12:27:30

Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen mittags zu

Der SPI entwickelt sich derzeit positiv.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent fester bei 18 342,50 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,406 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,047 Prozent schwächer bei 18 211,92 Punkten in den Montagshandel, nach 18 220,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 211,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 342,50 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der SPI einen Wert von 18 219,49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der SPI bei 16 982,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der SPI mit 16 741,25 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,550 Prozent nach oben. Bei 18 642,83 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 7,77 Prozent auf 3,54 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,47 Prozent auf 1,12 CHF), Villars SA (+ 3,51 Prozent auf 590,00 CHF), Vetropack A (+ 2,88 Prozent auf 23,25 CHF) und Nestlé (+ 2,82 Prozent auf 75,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Evolva (-10,23 Prozent auf 0,77 CHF), Gurit (-6,47 Prozent auf 19,22 CHF), Perrot Duval SA (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Adval Tech (-4,24 Prozent auf 31,60 CHF) und Private Equity (-4,07 Prozent auf 59,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 536 225 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 309,283 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gurit Holding AG

Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 35,80 0,00% Adval Tech AG
Evolva Holding AG 0,84 6,08% Evolva Holding AG
Gurit Holding AG 21,00 -5,41% Gurit Holding AG
Kudelski S.A. (I) 1,33 0,76% Kudelski S.A. (I)
MindMaze Therapeutics 1,18 1,73% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3,82 12,37% Molecular Partners AG
Nestlé SA (Nestle) 82,07 2,72% Nestlé SA (Nestle)
Perrot Duval SA 42,00 -4,55% Perrot Duval SA
Private Equity Holding AG 63,00 -7,35% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 388,00 -0,05% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 39,65 -0,23% UBS
Vetropack Holding AG Act nom -A- 25,10 1,62% Vetropack Holding AG Act nom -A-
Villars SA 590,00 3,51% Villars SA

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 368,50 0,81%

