Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen mittags zu

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent fester bei 18 342,50 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,406 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,047 Prozent schwächer bei 18 211,92 Punkten in den Montagshandel, nach 18 220,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 211,92 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 342,50 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der SPI einen Wert von 18 219,49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der SPI bei 16 982,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der SPI mit 16 741,25 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,550 Prozent nach oben. Bei 18 642,83 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 7,77 Prozent auf 3,54 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,47 Prozent auf 1,12 CHF), Villars SA (+ 3,51 Prozent auf 590,00 CHF), Vetropack A (+ 2,88 Prozent auf 23,25 CHF) und Nestlé (+ 2,82 Prozent auf 75,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Evolva (-10,23 Prozent auf 0,77 CHF), Gurit (-6,47 Prozent auf 19,22 CHF), Perrot Duval SA (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Adval Tech (-4,24 Prozent auf 31,60 CHF) und Private Equity (-4,07 Prozent auf 59,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 536 225 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 309,283 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

