Handel in Zürich: SPI fällt am Donnerstagnachmittag zurück

Wenig verändert zeigt sich der SPI heute.

Am Donnerstag fällt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 20 271,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,528 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,279 Prozent tiefer bei 20 252,94 Punkten in den Handel, nach 20 309,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 252,94 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 412,89 Zählern.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,153 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 015,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 551,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 657,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,12 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 491,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 94,57 Prozent auf 89,50 CHF), Clariant (+ 13,95 Prozent auf 8,74 CHF), Zehnder A (+ 7,87 Prozent auf 68,50 CHF), INFICON (+ 7,33 Prozent auf 158,20 CHF) und LEM (+ 7,10 Prozent auf 498,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Addex Therapeutics (-7,77 Prozent auf 0,04 CHF), Logitech (-7,52 Prozent auf 81,22 CHF), Edisun Power Europe (-5,34 Prozent auf 63,80 CHF), Adval Tech (-4,87 Prozent auf 43,00 CHF) und Idorsia (-4,75 Prozent auf 6,22 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die Clariant-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 728 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 318,281 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at