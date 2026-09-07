Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Marktbericht 07.09.2026 12:26:49

Handel in Zürich: SPI fällt am Montagmittag zurück

Handel in Zürich: SPI fällt am Montagmittag zurück

Der SPI zeigt sich am Montagmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,75 Prozent auf 20 055,17 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,482 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,06 Prozent leichter bei 19 991,65 Punkten in den Montagshandel, nach 20 206,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 20 055,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 973,29 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 509,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18 926,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bewegte sich der SPI bei 17 113,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,94 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Perrot Duval SA (+ 19,05 Prozent auf 125,00 CHF), Arbonia (+ 12,86 Prozent auf 4,96 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,04 Prozent auf 0,03 CHF), Burkhalter (+ 3,82 Prozent auf 135,80 CHF) und Montana Aerospace (+ 3,14 Prozent auf 24,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,08 Prozent auf 5,25 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF) und GAM (-5,41 Prozent auf 0,07 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 008 976 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,899 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

mehr Analysen
06:43 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,03 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 41,60 -0,48% Adval Tech AG
Arbonia AG 5,24 13,54% Arbonia AG
ASMALLWORLD AG 0,55 0,92% ASMALLWORLD AG
Burkhalter Holding AG 144,00 3,90% Burkhalter Holding AG
Curatis AG 19,50 -6,70% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,36 0,00% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 1,41% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,80 -3,33% Highlight Event and Entertainment AG
Logitech S.A. 85,74 -2,41% Logitech S.A.
Montana Aerospace 25,80 4,03% Montana Aerospace
Novartis AG 133,96 -2,40% Novartis AG
Perrot Duval SA 125,00 19,05% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 381,80 -1,09% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 059,94 -0,72%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:08 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach neuem Hoch etwas fester -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen