Handel in Zürich: SPI fällt am Montagmittag zurück

Der SPI zeigt sich am Montagmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,75 Prozent auf 20 055,17 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,482 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,06 Prozent leichter bei 19 991,65 Punkten in den Montagshandel, nach 20 206,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 20 055,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 973,29 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 509,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18 926,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bewegte sich der SPI bei 17 113,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 9,94 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Perrot Duval SA (+ 19,05 Prozent auf 125,00 CHF), Arbonia (+ 12,86 Prozent auf 4,96 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,04 Prozent auf 0,03 CHF), Burkhalter (+ 3,82 Prozent auf 135,80 CHF) und Montana Aerospace (+ 3,14 Prozent auf 24,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,08 Prozent auf 5,25 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF), Curatis (-6,70 Prozent auf 19,50 CHF) und GAM (-5,41 Prozent auf 0,07 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 008 976 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307,899 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at