Handel in Zürich: SPI fester

Der SPI zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Am Montag klettert der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 19 502,11 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,407 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,104 Prozent tiefer bei 19 455,25 Punkten, nach 19 475,48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 19 505,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 386,81 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der SPI einen Wert von 19 052,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der SPI bei 17 202,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Stand von 16 447,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,91 Prozent nach oben. Bei 19 554,73 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell INFICON (+ 7,25 Prozent auf 186,40 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,08 Prozent auf 78,50 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,10 Prozent auf 0,23 CHF), Comet (+ 3,51 Prozent auf 442,00 CHF) und Calida (+ 3,46 Prozent auf 19,14 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-9,20 Prozent auf 45,40 CHF), Addex Therapeutics (-7,39 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-6,29 Prozent auf 0,07 CHF), Arbonia (-4,86 Prozent auf 3,52 CHF) und DOTTIKON ES (-4,78 Prozent auf 289,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 552 843 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 279,300 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at