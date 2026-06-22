INFICON Aktie

INFICON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 22.06.2026 15:59:33

Handel in Zürich: SPI fester

Handel in Zürich: SPI fester

Der SPI zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Am Montag klettert der SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 19 502,11 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,407 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,104 Prozent tiefer bei 19 455,25 Punkten, nach 19 475,48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 19 505,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 386,81 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der SPI einen Wert von 19 052,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der SPI bei 17 202,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Stand von 16 447,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,91 Prozent nach oben. Bei 19 554,73 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell INFICON (+ 7,25 Prozent auf 186,40 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,08 Prozent auf 78,50 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,10 Prozent auf 0,23 CHF), Comet (+ 3,51 Prozent auf 442,00 CHF) und Calida (+ 3,46 Prozent auf 19,14 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-9,20 Prozent auf 45,40 CHF), Addex Therapeutics (-7,39 Prozent auf 0,04 CHF), GAM (-6,29 Prozent auf 0,07 CHF), Arbonia (-4,86 Prozent auf 3,52 CHF) und DOTTIKON ES (-4,78 Prozent auf 289,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 552 843 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 279,300 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu INFICON HOLDING AG

mehr Nachrichten

Analysen zu INFICON HOLDING AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,05 4,44% Addex Therapeutics Ltd.
Arbonia AG 3,78 -3,94% Arbonia AG
Banque Cantonale du Jura SA 78,50 6,08% Banque Cantonale du Jura SA
Calida AG 20,60 4,04% Calida AG
Comet Holding AG 475,20 3,53% Comet Holding AG
Curatis AG 23,90 0,84% Curatis AG
DOTTIKON ES HOLDING AG 310,00 -4,91% DOTTIKON ES HOLDING AG
EvoNext Holdings AG 1,86 9,41% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 2,94% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,90 6,31% Highlight Event and Entertainment AG
INFICON HOLDING AG 187,00 0,65% INFICON HOLDING AG
MindMaze Therapeutics 0,25 7,89% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 45,40 -9,20% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 349,20 -0,29% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 44,73 1,13% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 493,03 0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX etwas fester -- DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag etwas stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendiert aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen