Handel in Zürich: SPI in Rot

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,76 Prozent tiefer bei 18 348,65 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,347 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,737 Prozent leichter bei 18 353,36 Punkten in den Montagshandel, nach 18 489,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 404,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 337,91 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, stand der SPI bei 17 893,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, betrug der SPI-Kurs 18 404,03 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der SPI einen Wert von 15 112,54 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,583 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 14,24 Prozent auf 3,45 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,65 Prozent auf 0,05 CHF), PolyPeptide (+ 9,16 Prozent auf 34,55 CHF), Burkhalter (+ 4,86 Prozent auf 177,00 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,65 Prozent auf 15,74 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Edisun Power Europe (-11,97 Prozent auf 61,80 CHF), GAM (-11,43 Prozent auf 0,09 CHF), Varia US Properties (-6,99 Prozent auf 13,30 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,21 Prozent auf 0,28 CHF) und Adval Tech (-6,15 Prozent auf 33,60 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 855 462 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 283,319 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at