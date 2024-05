Handel in Zürich: SPI klettert am Mittwochmittag

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,48 Prozent fester bei 15 445,82 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,885 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,257 Prozent auf 15 411,87 Punkte an der Kurstafel, nach 15 372,36 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 411,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 453,88 Punkten lag.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 2,29 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wurde der SPI auf 15 224,39 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, lag der SPI bei 14 591,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 291,99 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 6,01 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Curatis (+ 6,96 Prozent auf 8,45 CHF), CI Com SA (+ 6,56 Prozent auf 1,30 CHF), Sandoz (+ 4,57 Prozent auf 31,60 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,10 Prozent auf 1,27 CHF) und Montana Aerospace (+ 3,41 Prozent auf 18,82 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil HOCHDORF (-11,72 Prozent auf 11,30 CHF), DocMorris (-5,69 Prozent auf 77,90 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,92 Prozent auf 0,58 CHF), GAM (-4,39 Prozent auf 0,27 CHF) und Orascom Development (-3,30 Prozent auf 4,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 16 157 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 238,931 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Mit 7,76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at