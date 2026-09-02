ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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SPI im Fokus 02.09.2026 17:58:40

Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende

Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende

Kaum verändert zeigte sich der SPI zum Handelsschluss.

Letztendlich schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 20 183,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,469 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,019 Prozent fester bei 20 153,53 Punkten, nach 20 149,63 Punkten am Vortag.

Bei 20 205,17 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20 040,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,268 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20 161,16 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 18 853,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 737,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit BioVersys (+ 13,25 Prozent auf 28,20 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,74 Prozent auf 95,00 CHF), StarragTornos (+ 4,41 Prozent auf 35,50 CHF), VAT (+ 4,04 Prozent auf 607,40 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,85 Prozent auf 0,03 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen DocMorris (-4,02 Prozent auf 10,27 CHF), Romande Energie (-3,82 Prozent auf 47,90 CHF), lastminutecom (-3,35 Prozent auf 11,55 CHF), ams-OSRAM (-3,04 Prozent auf 16,93 CHF) und Autoneum (-2,84 Prozent auf 123,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 980 180 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 304,784 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,03 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 18,65 3,32% ams-OSRAM AG
Autoneum AG 131,40 1,23% Autoneum AG
BioVersys 27,00 -4,26% BioVersys
Curatis AG 20,90 0,00% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,78 -1,01% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,34 -3,31% EvoNext Holdings AG
lastminute.com N.V. 12,40 1,64% lastminute.com N.V.
Logitech S.A. 86,62 0,49% Logitech S.A.
Perrot Duval SA 98,00 3,16% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 389,40 1,88% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Romande Energie S.A. 52,00 0,78% Romande Energie S.A.
StarragTornos Holding 35,40 -0,28% StarragTornos Holding
UBS 47,31 -0,13% UBS
VAT 642,80 -0,16% VAT

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 213,48 0,15%

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