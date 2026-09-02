ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|SPI im Fokus
|
02.09.2026 17:58:40
Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende
Letztendlich schloss der SPI nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 20 183,85 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,469 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,019 Prozent fester bei 20 153,53 Punkten, nach 20 149,63 Punkten am Vortag.
Bei 20 205,17 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20 040,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SPI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,268 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20 161,16 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Stand von 18 853,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 737,89 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,64 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im SPI aktuell
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit BioVersys (+ 13,25 Prozent auf 28,20 CHF), Perrot Duval SA (+ 6,74 Prozent auf 95,00 CHF), StarragTornos (+ 4,41 Prozent auf 35,50 CHF), VAT (+ 4,04 Prozent auf 607,40 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,85 Prozent auf 0,03 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen DocMorris (-4,02 Prozent auf 10,27 CHF), Romande Energie (-3,82 Prozent auf 47,90 CHF), lastminutecom (-3,35 Prozent auf 11,55 CHF), ams-OSRAM (-3,04 Prozent auf 16,93 CHF) und Autoneum (-2,84 Prozent auf 123,00 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 980 180 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 304,784 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus
2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.at)
|
02.09.26
|Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.08.26
|SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.08.26
|Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|0,00%
|ams-OSRAM AG
|18,65
|3,32%
|Autoneum AG
|131,40
|1,23%
|BioVersys
|27,00
|-4,26%
|Curatis AG
|20,90
|0,00%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,78
|-1,01%
|EvoNext Holdings AG
|2,34
|-3,31%
|lastminute.com N.V.
|12,40
|1,64%
|Logitech S.A.
|86,62
|0,49%
|Perrot Duval SA
|98,00
|3,16%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|389,40
|1,88%
|Romande Energie S.A.
|52,00
|0,78%
|StarragTornos Holding
|35,40
|-0,28%
|UBS
|47,31
|-0,13%
|VAT
|642,80
|-0,16%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 213,48
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas höher -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.