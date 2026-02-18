Handel in Zürich: SPI legt am Mittag zu

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,43 Prozent fester bei 19 043,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,492 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,083 Prozent stärker bei 18 976,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 960,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19 050,46 Punkte, das Tagestief hingegen 18 976,48 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 1,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SPI mit 18 527,92 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 143,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der SPI mit 17 095,74 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,39 Prozent nach oben. Bei 19 050,46 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ALSO (+ 10,49 Prozent auf 147,40 CHF), Xlife Sciences (+ 7,84 Prozent auf 22,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,51 Prozent auf 0,67 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 4,98 Prozent auf 54,80 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 3,76 Prozent auf 121,40 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-12,44 Prozent auf 0,10 CHF), EFG International (-5,58 Prozent auf 17,94 CHF), Schlatter Industries (-3,47 Prozent auf 19,50 CHF), Basilea Pharmaceutica (-3,09 Prozent auf 53,30 CHF) und Varia US Properties (-3,00 Prozent auf 17,80 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 930 879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 324,312 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

2026 hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at