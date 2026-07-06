Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI aktuell 06.07.2026 15:58:37

Handel in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Minus

Handel in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Minus

Mit dem SPI geht es heute abwärts.

Am Montag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,96 Prozent auf 20 132,59 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,529 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 20 336,89 Punkte an der Kurstafel, nach 20 326,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 370,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 132,59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18 926,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der SPI bei 18 123,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 605,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,36 Prozent aufwärts. Bei 20 370,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit OC Oerlikon (+ 7,80 Prozent auf 4,56 CHF), EvoNext (+ 4,98 Prozent auf 2,32 CHF), Bellevue (+ 2,89 Prozent auf 7,12 CHF), Schweiter Technologies (+ 2,72 Prozent auf 302,50 CHF) und Vontobel (+ 2,56 Prozent auf 76,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-6,98 Prozent auf 0,04 CHF), Huber + Suhner (-6,39 Prozent auf 205,00 CHF), Feintool International (-5,23 Prozent auf 9,42 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-5,11 Prozent auf 66,90 CHF) und Orior (-4,31 Prozent auf 16,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 531 637 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 299,362 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orior AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Orior AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,04 2,33% Addex Therapeutics Ltd.
Barry Callebaut AG (N) 1 248,00 -2,27% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,80 5,41% Bellevue AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 73,20 -3,56% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Curatis AG 23,40 -0,85% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,42 1,68% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,30 -3,74% Feintool International AG (N) (FIH)
Huber + Suhner AG 228,00 -4,20% Huber + Suhner AG
OC Oerlikon Corporation AG 4,92 6,82% OC Oerlikon Corporation AG
Orior AG 17,60 -1,68% Orior AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 364,80 -3,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schweiter Technologies AG 0,00 0,00% Schweiter Technologies AG
UBS 45,49 2,02% UBS
Vontobel AG (N) 82,90 2,85% Vontobel AG (N)

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 126,85 -0,98%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse: ATX gibt nach -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street uneinheitlicher -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen