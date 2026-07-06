Handel in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Minus

Mit dem SPI geht es heute abwärts.

Am Montag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,96 Prozent auf 20 132,59 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,529 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,050 Prozent auf 20 336,89 Punkte an der Kurstafel, nach 20 326,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 370,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 132,59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 18 926,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der SPI bei 18 123,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 605,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,36 Prozent aufwärts. Bei 20 370,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit OC Oerlikon (+ 7,80 Prozent auf 4,56 CHF), EvoNext (+ 4,98 Prozent auf 2,32 CHF), Bellevue (+ 2,89 Prozent auf 7,12 CHF), Schweiter Technologies (+ 2,72 Prozent auf 302,50 CHF) und Vontobel (+ 2,56 Prozent auf 76,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-6,98 Prozent auf 0,04 CHF), Huber + Suhner (-6,39 Prozent auf 205,00 CHF), Feintool International (-5,23 Prozent auf 9,42 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-5,11 Prozent auf 66,90 CHF) und Orior (-4,31 Prozent auf 16,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 531 637 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 299,362 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at