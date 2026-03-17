Handel in Zürich: SPI nachmittags im Plus

Aktuell wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,67 Prozent stärker bei 18 057,45 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,356 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,213 Prozent leichter bei 17 899,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 937,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 072,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 883,68 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, stand der SPI bei 18 960,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, betrug der SPI-Kurs 17 892,92 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 274,75 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 1,01 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Bei 17 574,72 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit DocMorris (+ 7,28 Prozent auf 4,30 CHF), Idorsia (+ 6,48 Prozent auf 3,12 CHF), PolyPeptide (+ 5,53 Prozent auf 25,75 CHF), Comet (+ 5,51 Prozent auf 260,60 CHF) und Tecan (N) (+ 5,28 Prozent auf 123,60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Curatis (-5,86 Prozent auf 22,50 CHF), Varia US Properties (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), Bellevue (-4,26 Prozent auf 9,00 CHF), BioVersys (-4,23 Prozent auf 27,20 CHF) und Jungfraubahn (-4,10 Prozent auf 292,50 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 968 837 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 291,712 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at