Komax Aktie

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

Index-Performance im Fokus 13.11.2025 15:58:39

Handel in Zürich: SPI nachmittags leichter

Handel in Zürich: SPI nachmittags leichter

Der SPI bewegt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Um 15:42 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,28 Prozent auf 17 577,32 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,249 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,223 Prozent auf 17 666,39 Punkte an der Kurstafel, nach 17 627,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 17 689,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 564,49 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,80 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 221,53 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, bei 16 677,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 583,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Punkte.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell SoftwareONE (+ 5,62 Prozent auf 8,17 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,74 Prozent auf 9,95 CHF), Barry Callebaut (+ 3,08 Prozent auf 1 240,00 CHF), CPH Group (+ 2,65 Prozent auf 69,60 CHF) und Komax (+ 2,42 Prozent auf 63,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Montana Aerospace (-14,69 Prozent auf 25,55 CHF), Evolva (-8,28 Prozent auf 0,91 CHF), Perrot Duval SA (-8,03 Prozent auf 45,80 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,92 Prozent auf 1,48 CHF) und Zehnder A (-6,32 Prozent auf 68,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 202 311 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 257,460 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

2025 präsentiert die Lindt-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Lindt-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16 000 000,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

