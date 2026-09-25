Handel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus

Beim SPI lassen sich am fünften Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,59 Prozent höher bei 19 822,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,447 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,461 Prozent höher bei 19 797,36 Punkten, nach 19 706,45 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 797,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 825,11 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,873 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20 421,31 Punkte. Der SPI wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Wert von 20 050,78 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 16 483,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,66 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. 16 847,58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 6,56 Prozent auf 0,03 CHF), Medartis (+ 5,95 Prozent auf 89,10 CHF), BioVersys (+ 2,36 Prozent auf 26,00 CHF), VAT (+ 2,32 Prozent auf 660,40 CHF) und Huber + Suhner (+ 2,22 Prozent auf 184,20 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Feintool International (-9,84 Prozent auf 11,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,67 Prozent auf 0,70 CHF), EvoNext (-3,20 Prozent auf 2,12 CHF), BVZ (-3,18 Prozent auf 1 520,00 CHF) und Edisun Power Europe (-2,81 Prozent auf 69,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Addex Therapeutics-Aktie. 422 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 316,157 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at