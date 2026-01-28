Handel in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus

Der SPI bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,62 Prozent tiefer bei 18 183,32 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,397 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,560 Prozent tiefer bei 18 193,33 Punkten, nach 18 295,85 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 183,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 203,15 Punkten lag.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,006 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 18 186,12 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Wert von 17 080,74 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 16 557,17 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,323 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 642,83 Punkten. 18 069,15 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Evolva (+ 9,73 Prozent auf 0,88 CHF), SIG Group (+ 3,10 Prozent auf 12,30 CHF), Lonza (+ 2,76 Prozent auf 573,80 CHF), PSP Swiss Property (+ 2,42 Prozent auf 152,20 CHF) und Komax (+ 2,35 Prozent auf 65,40 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Edisun Power Europe (-7,54 Prozent auf 56,40 CHF), Private Equity (-5,56 Prozent auf 59,50 CHF), Logitech (-4,51 Prozent auf 68,98 CHF), Curatis (-4,19 Prozent auf 16,00 CHF) und Medartis (-3,31 Prozent auf 90,60 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Logitech-Aktie. 177 105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 309,332 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 79,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

