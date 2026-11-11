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SPI-Performance 11.11.2026 12:26:35

Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag leichter

Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag leichter

Der SPI wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,20 Prozent leichter bei 21 103,05 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,655 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,175 Prozent fester bei 21 181,24 Punkten in den Handel, nach 21 144,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21 185,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 095,86 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 19 542,69 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 20 511,96 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 17 503,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,68 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 271,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 6,61 Prozent auf 1,29 CHF), ams-OSRAM (+ 5,52 Prozent auf 16,63 CHF), Comet (+ 4,48 Prozent auf 317,00 CHF), INFICON (+ 4,09 Prozent auf 162,80 CHF) und Clariant (+ 4,04 Prozent auf 11,08 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-6,48 Prozent auf 0,02 CHF), Alcon (-5,79 Prozent auf 58,30 CHF), SHL Telemedicine (-5,14 Prozent auf 1,02 CHF), Curatis (-4,62 Prozent auf 16,50 CHF) und WISeQey (-4,56 Prozent auf 6,69 USD).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die Alcon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 959 944 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 353,493 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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Addex Therapeutics Ltd. 0,04 66,67% Addex Therapeutics Ltd.
Alcon AG 65,60 0,80% Alcon AG
ams-OSRAM AG 17,95 -2,18% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 1,31 0,77% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 333,00 1,37% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,36 2,22% Bellevue AG
Clariant AG (N) 11,87 -1,74% Clariant AG (N)
Comet Holding AG 339,80 -1,22% Comet Holding AG
Curatis AG 16,80 -5,88% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,48 -0,80% EvoNext Holdings AG
INFICON HOLDING AG 173,80 -0,80% INFICON HOLDING AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 449,60 0,85% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,06 4,95% SHL Telemedicine
WISeQey 6,53 -6,71% WISeQey

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