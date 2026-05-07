Handel in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich leichter

Letztendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1,01 Prozent leichter bei 18 636,58 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,349 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,059 Prozent tiefer bei 18 815,47 Punkten, nach 18 826,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 636,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 905,13 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 0,257 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 17 855,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SPI auf 18 638,05 Punkte taxiert. Der SPI wies vor einem Jahr, am 07.05.2025, einen Stand von 16 522,90 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,16 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 29,13 Prozent auf 16,27 CHF), ASMALLWORLD (+ 7,83 Prozent auf 0,62 CHF), Ypsomed (+ 7,16 Prozent auf 299,20 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,42 Prozent auf 17,56 CHF) und Idorsia (+ 6,38 Prozent auf 3,90 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Valiant (-9,13 Prozent auf 163,20 CHF), Adval Tech (-6,57 Prozent auf 37,00 CHF), Bellevue (-5,54 Prozent auf 7,50 CHF), Addex Therapeutics (-5,00 Prozent auf 0,05 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,94 Prozent auf 50,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 110 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 284,398 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at